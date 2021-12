VIDEO – Genoa-Sampdoria 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Sampdoria, anticipo della diciassettesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL RILANCIO NEL DERBY – Genoa-Sampdoria 1-3 nell’anticipo della diciassettesima giornata di Serie A. Al termine di una settimana complicatissima, con l’arresto dell’ormai ex presidente Massimo Ferrero, la Sampdoria si prende la stracittadina. Dopo sette minuti primo angolo respinto, Antonio Candreva va di nuovo al cross e Manolo Gabbiadini di testa buca la porta del Genoa. Terzo gol consecutivo per l’attaccante, scelto anche perché Fabio Quagliarella non era in condizioni di giocare. Hernani ha la palla del pareggio a inizio ripresa, ma con tanto tempo a disposizione calcia altissimo. Errore pesante, perché due minuti dopo Candreva tira, Salvatore Sirigu respinge malissimo e Francesco Caputo in tap-in fa 0-2 al 49′. La partita si chiude al 67′, quando proprio caputo serve Gabbiadini il cui tiro è deviato da Zinho Vanheusden. L’assistente segnala fuorigioco (e Gabbiadini esce nel frattempo), il VAR controlla ma la posizione di Caputo è buona: tris Sampdoria. L’assegnazione della marcatura è autorete al difensore in prestito dall’Inter. Il Genoa trova il primo gol con Andriy Shevchenko da allenatore al 78′, di testa col rientrante Mattia Destro su cross di Andrea Cambiaso, provando a impensierire la Sampdoria. Subito dopo Candreva colpisce il palo con un destro potente, poi il legno lo prende anche Johan Vasquez di testa.

Video con gli highlights di Genoa-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.