VIDEO – Genoa-Roma 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 200912490

Genoa-Roma, match della settima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



GRAN TRIPLETTA – Genoa-Roma 1-3 nella settima giornata di Serie A. La Roma si porta a tre punti dalla vetta e attende speranzosa il ricorso per il 3-0 a tavolino col Verona, previsto per oggi. Henrikh Mkhitaryan comincia il suo gran pomeriggio al 19′, con uno splendido sinistro mandato sulla traversa da Mattia Perin. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo, però, l’armeno colpisce di testa nell’area piccola su angolo e la sblocca. La Roma si fa sorprendere al 50′ e il Genoa pareggia, serie di passaggi a liberare Marko Pjaca e destro vincente in area di rigore. Non dura tantissimo, perché al 66′ ancora Mkhitaryan riceve palla da Bruno Peres e sfrutta l’inserimento per fare doppietta. Fa addirittura tripletta a cinque minuti dal termine, con una grande girata al volo di destro all’altezza del dischetto. Per i rossoblù la situazione inizia a farsi pesante, vista la serie negativa. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.