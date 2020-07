VIDEO – Genoa-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Genoa-Napoli match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



SUBENTRO DA TRE PUNTI – Genoa-Napoli 1-2 nella trentunesima giornata di Serie A. Ancora una vittoria per il Napoli, che però non riesce ad accorciare sull’Atalanta vittoriosa in serata. Il più sfortnato del primo tempo è Elif Elmas: prima vede un suo gol annullato per tocco di mano di Kostas Manolas, poi va in rovesciata e Mattia Perin fa un miracolo. Al primo minuto di recupero, però, ci pensa Dries Mertens a mandare gli azzurri al riposo con un bel destro a giro sul palo lontano. Il Genoa pareggia appena iniziata la ripresa: corner di Lasse Schone dalla destra e colpo di testa di Edoardo Goldaniga, 1-1 al 49′. Gennaro Gattuso manda in campo Hirving Lozano e la mossa è vincente: al 66′ il messicano, su lancio dalle retrovie, controlla in qualche modo riuscendo ad andare via a Davide Biraschi e poi batte Perin che riesce a toccare senza evitare l’1-2. Genoa ufficialmente terzultimo e di nuovo in zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.