VIDEO – Genoa-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Napoli, anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



L’INGRESSO DECISIVO – Genoa-Napoli 1-2 nell’anticipo pomeridiano della seconda giornata di Serie A. Il Napoli soffre ma alla fine trova tre punti pesanti e risponde alle altre big. Lorenzo Insigne ha la palla dello 0-1, ma sul suo destro deviato da Zinho Vanheusden la palla finisce sul palo. Non c’è invece nessuno a frapporsi fra Fabian Ruiz e il vantaggio al 39′, quando salta un avversario e incrocia col sinistro dal limite. Il Genoa pareggia al 54′, con un cross per Aleksander Buksa sul quale Alex Meret esce a vuoto e Goran Pandev segna a porta vuota. L’arbitro, che all’inizio aveva convalidato l’1-1, richiamato dal VAR cambia idea e annulla. È tutto buono al 69′, quando su cross forte dal fondo Andrea Cambiaso calcia al volo col sinistro e segna il suo primo gol in Serie A. Non basta al Genoa, perché all’84’ il subentrato Andrea Petagna salta benissimo di testa su cross di Mario Rui e firma la rete da tre punti. Forse partirà fra oggi e domani, ma intanto il centravanti mantiene il Napoli a punteggio pieno. Di seguito il video con gli highlights di Genoa-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.