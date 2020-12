VIDEO – Genoa-Milan 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Mattia Destro Genoa-Crotone

Genoa-Milan, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



NON PERDONO MAI – Genoa-Milan 2-2 nella dodicesima giornata di Serie A. Ancora una volta il Milan va sotto e riesce, nel finale, a evitare la sconfitta restando imbattuto in campionato. Primo tempo non scintillante, l’unica vera giocata è un’azione personale di Ante Rebic con tiro sventato da Mattia Perin. Dopo centosette secondi della ripresa, a sorpresa, passa il Genoa: Gianluigi Donnarumma salva sulla girata di Eldor Shomurodov, ma non può far nulla sul tap-in dell’ex Mattia Destro. Dura poco il vantaggio rossoblù, al 52′ Davide Calabria scende sulla destra e fa partire un diagonale che non lascia scampo a Perin. Il Milan pensa di poter ribaltare il risultato, ma all’ora di gioco un gran colpo di testa ancora di Destro riporta avanti il Grifone: doppietta per l’attaccante, scelta a sorpresa di formazione di Rolando Maran. A sette minuti dal termine corner battuto sul secondo palo, sponda di Alessio Romagnoli e l’altro difensore centrale Pierre Kalulu irrompe e pareggia. Tuttavia è il Genoa a sfiorare la vittoria, con una rovesciata di Gianluca Scamacca salvata da Donnarumma. Anche in questa giornata il Milan si vede riprendere due punti dall’Inter: ora è a +1. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.