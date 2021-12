VIDEO – Genoa-Milan 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Milan, match della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



A UN PUNTO – Genoa-Milan 0-3 nella quindicesima giornata di Serie A. Il Milan ritrova la vittoria in campionato dopo un punto nelle precedenti tre partite e va a -1 dal Napoli. Contro il Genoa del grande ex Andriy Shevchenko ci vogliono dieci minuti per sbloccarla, con una punizione di Zlatan Ibrahimovic a superare Salvatore Sirigu da poco più di venti metri. Nella circostanza, però, evidente l’errore nel piazzamento della barriera. Nel secondo minuto di recupero del primo tempo tiro di Rade Krunic murato da Zinho Vanheusden, la palla si impenna e Junior Messias di testa ne approfitta per il raddoppio. Primo gol in questa Serie A per il brasiliano, una settimana dopo quello in Champions League all’Atlético Madrid. Nella ripresa il Genoa ci prova con un colpo di testa di Hernani, ma il portiere del Milan Mike Maignan è decisivo nell’intervento. La partita di fatto si chiude al 61′, quando su assist di Brahim Diaz ancora Messias in diagonale realizza la sua doppietta personale. Daniele Portanova, da subentrato, ci prova quasi da centrocampo ma Maignan ritrova la posizione e sventa la battuta da lontano. Per il Milan la brutta notizia è l’infortunio al ginocchio di Simon Kjaer dopo appena trenta secondi di gioco: uscito in barella.

Video con gli highlights di Genoa-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.