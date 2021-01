VIDEO – Genoa-Lazio 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Lazio, match della quindicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



ANCORA AL RALLENTATORE – Genoa-Lazio 1-1 nella quindicesima giornata di Serie A. Solo due vittorie nelle ultime nove partite per la Lazio, che continua ad allontanarsi dalle posizioni di vertice. Un intervento scomposto di Cristian Zapata su Sergej Milinkovic-Savic è punito dall’arbitro con una punizione dal limite. Il contatto è però avvenuto sulla linea dell’area: richiamato dal VAR dà rigore. Ciro Immobile spiazza Mattia Perin, 0-1 al quarto d’ora. Il capocannoniere della scorsa Serie A, peraltro un ex, ha la palla del raddoppio ma manda largo. Non la chiude la Lazio, e il Genoa pareggia al 58′: contropiede con Eldor Shomurodov che lascia sul posto Lucas Leiva, assist per Mattia Destro e conclusione di piatto per l’1-1. Chiede un altro rigore la Lazio per un tocco di mano di Davide Zappacosta, ma sul rimpallo seguente Felipe Caicedo manda a lato da due passi. Sfiora invece il 2-1 Shomurodov, con un bel destro in diagonale. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.