VIDEO – Genoa-Juventus 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Juventus, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL RISCATTO DAL DISCHETTO – Genoa-Juventus 2-1 nell’anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. C’è ancora vita per il Genoa, anche grazie a un atteggiamento assurdo da parte dei rivali. La Juventus in avvio potrebbe segnare con Moise Kean, che di testa sfiora la traversa in piena area. La partita resta sullo 0-0 fino al 48′, poi Paulo Dybala dal limite col destro sblocca il risultato con una bella conclusione. Poco dopo potrebbe raddoppiare lo stesso argentino, stavolta calcia col mancino e prende il palo. Kean si divora ancora un gol, calciando addosso a Salvatore Sirigu. Sprechi pagati all’87’, quando Nadiem Amiri serve Albert Gudmundsson che prende il tempo e di destro pareggia. Subito dopo sbaglia la Juventus in area, ma proprio Amiri calcia addosso a Wojciech Szczesny. In contropiede nel recupero Alvaro Morata se ne va da solo, serve Kean che deve solo spingere in rete: conclude a lato, inspiegabile. Sul capovolgimento di fronte Mattia Bani di testa nell’area piccola manda alto, ma la Juventus sbaglia il rinvio dal fondo e regala un’altra opportunità al Genoa: Mattia De Sciglio travolge Kelvin Yeboah, rigore. Come contro la Sampdoria si presenta Domenico Criscito e al 96′, stavolta fa centro e il Ferraris esplode. Per i rossoblù aggancio al terzultimo posto del Cagliari, a -1 dalla Salernitana: le due squadre si sfideranno domani.

Video con gli highlights di Genoa-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.