VIDEO – Genoa-Crotone 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Mattia Destro Genoa-Crotone

Genoa-Crotone, match della prima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



POKER INDISCUTIBILE – Genoa-Crotone 4-1 nella prima giornata di Serie A. Esordio scintillante per il nuovo Genoa targato Rolando Maran, dovuto anche a un Crotone difensivamente ancora da costruire. Bastano sei minuti a Mattia Destro per sbloccarla, con un tap-in su cross basso dalla destra. L’attaccante prodotto nel settore giovanile dell’Inter non segnava addirittura dal 20 maggio 2019. È un altro ex nerazzurro, Goran Pandev, a raddoppiare al 9′ con un gran pallonetto sull’uscita di Alex Cordaz, suo compagno in Primavera nel 2001-2002. Il Crotone prova a tornare in partita, lo fa con una deviazione di Emmanuel Rivière su cross dalla destra in anticipo su Cristian Zapata: 2-1 al 28′. Dura poco, perché sei minuti più tardi Davide Zappacosta va via a tre avversari e con il destro da fuori firma il tris. Simy prende il palo di testa e impedisce di riaprire la partita nell’intervallo, la ripresa è pure accademia e a un quarto d’ora dal termine un altro debuttante nel Genoa, Marko Pjaca, completa il poker con un destro a incrociare. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.