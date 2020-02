VIDEO – Genoa-Cagliari 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Cagliari, match della ventitreesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



IL SUBENTRO VINCENTE – Genoa-Cagliari 1-0 nella ventitreesima giornata di Serie A. Tre punti per tenere vivo il sogno salvezza del Genoa, mentre il Cagliari esce dalle posizioni per l’Europa e non vince da oltre due mesi. Al Ferraris è festival degli infortuni, con Paolo Pancrazio Faragò e Fabrizio Cacciatore che alzano bandiera bianca prima ancora di metà tempo. Fa lo stesso anche Paolo Ghiglione, che aveva sprecato al 18′ su retropassaggio corto di Luca Pellegrini (tirando addosso ad Alessio Cragno che pure era scivolato), ma per il Genoa è un cambio “felice” perché entra Goran Pandev che cinque minuti dopo, al 43′, con un tiro-cross inganna la difesa ospite e sblocca le marcature. Il risultato non cambia più, nonostante al 92′ una botta da fuori di Radja Nainggolan deviata prenda la traversa a Mattia Perin battuto. Incredibile l’errore Joao Pedro, che di testa fallisce il pareggio da due passi mancando la porta nel tap-in sul tiro del belga. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.