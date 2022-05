VIDEO – Genoa-Bologna 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Genoa-Bologna, anticipo della trentottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



CHIUSURA TRANQUILLA – Genoa-Bologna 0-1 nell’anticipo della trentottesima giornata di Serie A. Il Bologna dei giovani (prima da titolare per il classe 2005 Wisdom Amey) chiude con una vittoria e termina il campionato a quarantasei punti. Amaro addio per il Genoa, retrocesso da domenica scorsa e che sfiora il vantaggio con una rovesciata di Manolo Portanova toccata in corner da Francesco Bardi. Splendida la risposta dell’altro portiere di riserva Adrian Semper alla mezz’ora, sulla linea su colpo di testa di Lorenzo De Silvestri. A metà ripresa Semper è ancora prodigioso su una deviazione aerea di un altro giovane dei felsinei, Antonio Raimondo. Sull’azione dopo, da rimessa laterale, liberato in area Musa Barrow che con un involontario triangolo con Hernani si ritrova davanti alla porta e fa 0-1 al 66′. Nel finale gran conclusione sul palo di Morten Frendrup, sfortunato. Il legno impedisce al Genoa di chiudere quantomeno con un risultato positivo la sua ultima in Serie A dopo quindici anni.

Video con gli highlights di Genoa-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.