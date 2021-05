VIDEO – Genoa-Atalanta 3-4, Serie A: gol e highlights della partita

OBIETTIVO COL BRIVIDO – Genoa-Atalanta 3-4 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A . L’ Atalanta è, per la terza stagione consecutiva, qualificata alla Champions League . Un risultato straordinario, raggiunto con un turno d’anticipo ma rischiando nel finale. Nove minuti e una gran combinazione vale il vantaggio: grande assist di Ruslan Malinovskyi , controllo e tocco in rete di Duvan Zapata . I ruoli si invertono al 26’, con assist del colombiano e gol dell’ucraino, ma l’assistente annulla. Motivo? Aveva visto la palla fuori, dopo che Zapata dal fondo l’aveva scippata al troppo morbido Ivan Radovanovic : non è così, il VAR convalida. Al 44’ il punteggio diventa 0-3, con cross di Malinovskyi per la sponda di Hans Hateboer e l’inserimento centrale dell’altro esterno Robin Gosens . Forse questo tranquillizza troppo l’Atalanta, che crede di averla già vinta e regala al Genoa la chance di tornare in partita. Tre minuti dopo l’intervallo errore di Berat Djimsiti , ne approfitta Eldor Shomurodov che col sinistro accorcia. Ma ne passano altrettanti e rimette le cose a posto Mario Pasalic , appena entrato, con un destro rasoterra su suggerimento di Aleksej Miranchuk . Sembra il gol della tranquillità, invece alla fine risulta decisivo perché il Genoa ne fa due. Gosens rovina parzialmente un’ottima partita deviando col braccio un cross di Jérome Onguéné : rigore dato col VAR. Trasforma Goran Pandev , 2-4 al 67’. A poco più di sei minuti dalla fine altro errore in uscita dell’Atalanta e Shomurodov fa doppietta. Ma di tempo non ce n’è più, e l’Atalanta festeggia. Di seguito il video con la sintesi di Genoa-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.

