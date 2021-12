VIDEO – Genoa-Atalanta 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Atalanta, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



FERMATI – Genoa-Atalanta 0-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. L’Atalanta non si risolleva dopo la brutta sconfitta con la Roma. I bergamaschi attaccano tanto nel primo tempo, ma si fermano alla mira imprecisa e a un paio di parate di Salvatore Sirigu. Una il portiere la fa su Duvan Zapata, che poco prima dell’intervallo si arrende a un problema muscolare: dentro Luis Fernando Muriel. A inizio ripresa tira da fuori Teun Koopmeiners, ma Sirigu si oppone bene. Un altro subentrato, Josip Ilicic, si libera per calciare ma sbaglia la conclusione. Gian Piero Gasperini le prova tutte: tocca anche a Roberto Piccoli, che nel finale riceve un cross dalla sinistra e di testa colpisce male servendo di fatto il pallone a Sirigu. Il Genoa continua ad avere grosse difficoltà con il gol, ma per Andriy Shevchenko c’è quantomeno il secondo punto dal suo arrivo. E i rossoblù lasciano il penultimo posto ora occupato solo dal Cagliari.

Video con gli highlights di Genoa-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.