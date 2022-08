VIDEO – Gasperini su Pinamonti: «Mai messo in lista!». E cita un ex Inter

Gian Piero Gasperini risponde anche alla domanda specifica sull’interesse per Andrea Pinamonti, che ormai sembra diretto al Sassuolo (vedi video). L’allenatore dell’Atalanta fa il nome di un altro ex interista per giustificare la sua posizione in merito. Di seguito il video con un estratto della conferenza stampa di Gasperini ripresa da Sky Sport

