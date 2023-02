VIDEO – Gasperini assurdo: lancia un panino a un tifoso che lo insulta!

Spunta un video che ha dell’incredibile riguardante Gasperini: l’allenatore dell’Atalanta, stando alle immagini piuttosto eloquenti, ha tirato un… panino a un tifoso che lo ha insultato.

EPISODIO ASSURDO – L’Atalanta ieri ha perso 2-0 contro il Milan, senza mai entrare in partita (vedi highlights). E stasera emerge un video riguardante Gian Piero Gasperini. Non è dato sapere di quando sia (possibile ieri dopo la partita oppure di stasera), ma quello che conta è il contenuto: l’ex allenatore dell’Inter che lancia un panino a un tifoso dalla sua macchina. Sì, un panino. Rispondendo a degli insulti di chi lo accusava, fra le altre cose, di non aver mai vinto nulla. Le immagini, inizialmente diffuse su TikTok, sono riprese dall’auto di chi ha provocato Gasperini con anche una foto del panino.

Questo il video dall’account YouTube lacasadeltifoso, col gesto di Gasperini che farà senza dubbio discutere.