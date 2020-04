VIDEO – Doppio Ganz col Monaco: l’Inter ipoteca la finale di Coppa UEFA

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’8 aprile 1997. L’Inter domina la semifinale d’andata di Coppa UEFA contro il Monaco. Con la doppietta di Ganz e il gol di Zamorano, la finale è ipotecata.

INCONTENIBILE – Maurizio Ganz è il trascinatore dell’Inter nella Coppa UEFA 1996/97. La punta italiana arriva alle semifinali con un bottino personale di 6 reti. Nel 3-2 aggregato contro l’Anderlecht, avversario ai quarti, tutte le reti nerazzurre sono sue. E nella semifinale di andata contro il Monaco il copione non cambia. L’Inter è in vantaggio già al 17′: Ganz sfrutta benissimo una punizione in movimento, e trafigge il portiere Barthez. Al 30′ il risultato cambia ancora: i nerazzurri si disimpegnano alla grande, e lanciano Youri Djorkaeff (esploso proprio nel Monaco) in contropiede. Il franco-armeno esegue uno slalom sulla trequarti, che disorienta gli avversari e crea lo spazio perfetto per il taglio di Ganz. L’attaccante resista ad una carica avversaria al limite e, una volta entrato in area, ha già scelto dove piazzare il 2-0. El segna sempre lu, come lo chiamano i tifosi della Beneamata: è l’ottavo gol in Coppa UEFA per Ganz, che chiude come capocannoniere.

Inter-Monaco 3-1: Ganz ancora protagonista

Al 39′ gli interpreti non cambiano. Djorkaeff orchestra il contropiede e lancia Ganz in verticale. Stavolta il numero 23 veste i panni dell’assistman e serve Ivan Zamorano, tutto solo in mezzo all’area. A fine primo tempo, l’Inter è sul 3-0. La ripresa assomiglia più a un defaticante, e i francesi provano a rientrare in partita. Al 71′ il nigeriano Victor Ikpeba trova un meraviglioso sinistro dal limite che si infila sotto al sette. Una rete ininfluente: la finale inizia a tingersi di nerazzurro. Nel video YouTube di “TheGreatOneInterist” tutti gli highlights della partita: