VIDEO – Fiorentina-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Fiorentina-Verona, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SULL’ULTIMA GIOCATA – Fiorentina-Verona 1-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. La Fiorentina riprende il Verona all’ultimo minuto di recupero e l’Hellas manca la possibilità di accorciare sul settimo posto nella corsa per l’Europa League. Magnifico il gol con cui i gialloblù si portano in vantaggio al 18′: filtrante alto di Sofyan Amrabat (già acquistato dai viola per la prossima stagione) e inserimento perfetto di Marco Davide Faraoni, che in sforbiciata non lascia scampo a Bartlomiej Dragowski. Proteste della Fiorentina, per un tocco di mano di Matteo Pessina in area su angolo, ma per arbitro e VAR stavolta non è l’ennesimo rigore del campionato. Nella ripresa entra anche Patrick Cutrone, che in precario equilibrio manca il pareggio da due passi. Sull’ultima azione, al 96′, l’attaccante riesce però a prendere il tempo ad Amir Rrahmani, su assist di Federico Chiesa, e anticipa Marco Silvestri per l’1-1. Gigliati ormai tranquilli per la salvezza. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.