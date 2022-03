VIDEO – Fiorentina-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Verona, match della ventottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



BOTTA E RISPOSTA – Fiorentina-Verona 1-1 nella ventottesima giornata di Serie A. Dopo due sconfitte allo scadere la Fiorentina si rialza soltanto in parte, con un pareggio che vale fino a un certo punto. Dopo dieci minuti Jonathan Ikoné punta Nicolò Casale, doppio rimpallo a favorire Krzysztof Piatek e la girata a centro area porta l’1-0. Rovina però tutto Nikola Milenkovic, con un intervento in netto ritardo su Kevin Lasagna che costa un rigore. Dal dischetto Gianluca Caprari calcia centrale, Pietro Terracciano si butta e il Verona pareggia al 20′. Poi Lasagna potrebbe portare avanti l’Hellas, ma lanciato in solitaria sul centro-destra si fa parare il tiro proprio da Terracciano. Nella ripresa occasionissima per Lucas Torreira, servito da un bel cross di José Maria Callejon: da due passi manda alto e divora il 2-1. L’uruguayano fa meglio al 63′, ma dopo aver attaccato il primo palo trova solo l’esterno della rete.

Video con gli highlights di Fiorentina-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.