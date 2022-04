VIDEO – Fiorentina-Venezia 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Venezia, match della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



CORSA EUROPA – Fiorentina-Venezia 1-0 nella trentatreesima giornata di Serie A. La quarta vittoria nelle ultime cinque per la Fiorentina ribadisce la candidatura dei viola per le coppe. Un gran destro di Jonathan Ikoné a incrociare finisce sul palo, negando il secondo gol consecutivo al francese (17′). Poco dopo la palla buona tocca ad Arthur Cabral, lo ferma Niki Maenpaa sul sinistro a botta sicura. La fortissima pressione viola fa cadere il Venezia al 30′: punizione di Cristiano Biraghi, rimette in mezzo Igor e Lucas Torreira col tacco mette dentro dopo un primo tentativo di Cabral salvato sulla linea. L’uruguayano è l’uomo in più per Vincenzo Italiano in questo periodo. Su una punizione di Gaetano Castrovilli (nel secondo tempo sostituito per un infortunio al ginocchio) una deviazione sembra favorire la Fiorentina, ma Nikola Milenkovic non riesce a mettere dentro. Nella ripresa il Venezia protesta per un contatto fra Sofian Kiyine e Torreira, sul quale l’arbitro Rosario Abisso fa proseguire e il VAR non interviene. Sono sette le sconfitte di fila per gli arancioneroverdi, ora a -6 dal Cagliari quartultimo.

Video con gli highlights di Fiorentina-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.