VIDEO – Fiorentina-Udinese 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Udinese, recupero della ventesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



POKER PRIMA DELL’INTER – Fiorentina-Udinese 0-4 nel recupero della ventesima giornata di Serie A. Anche l’Udinese si iscrive al lungo elenco di squadre che arrivano in grande forma alla partita contro l’Inter. Al 12′ Pablo Marì scippa palla ad Alvaro Odriozola, si presenta in area da sinistra e supera Pietro Terracciano con un tiro potente sul suo palo. Fiorentina imbarazzante in difesa, al 36′ prende contropiede da punizione battuta veloce con Destiny Udogie che si invola sulla sinistra, tiro respinto da Terracciano ma segna sulla respinta Gerard Deulofeu. Prima del riposo potrebbe riscattarsi Odriozola, ma la sua deviazione ravvicinata da due passi è troppo debole e Marco Silvestri si salva. Udogie sfiora ancora una volta il gol, con un colpo di testa che si stampa sul palo. La Fiorentina è inguardabile e l’Udinese dilaga nel recupero, Walace firma il tris al 91′ su un destro deviato dall’ancora dannoso Igor. Al 95′ Jean-Victor Makengo da sinistra mette in mezzo per Udogie e quest’ultimo all’ennesimo tentativo riesce a segnare. Per la Fiorentina è la terza sconfitta in sette giorni fra campionato e Coppa Italia, domenica sarà ospite del Milan capolista.

Video con gli highlights di Fiorentina-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.