VIDEO – Fiorentina-Spezia 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 205285604

Fiorentina-Spezia, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

TUTTO NELLA RIPRESA – Fiorentina-Spezia 3-0 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. La Fiorentina mette dieci punti fra sé e la zona retrocessione. Primo tempo senza occasioni, con una lunga interruzione per un infortunio a Riccardo Marchizza dello Spezia, portato in ospedale (fortunatamente senza conseguenze). Al 48’ il match si sblocca: Cristiano Biraghi mette sul secondo palo, sembra lunga per Gaetano Castrovilli che in acrobazia dal fondo rimette in mezzo e Dusan Vlahovic segna a porta vuota. L’assistente segnala come il pallone sia uscito, il VAR certifica che è tutto buono e l’1-0 diventa realtà. Al 64’ il raddoppio: Biraghi crossa per Valentin Eysseric contrastato al momento del tiro, subentra Castrovilli che con un tiro deviato da Ardian Ismajli mette dentro. Il tris è all’82’, lo Spezia sbaglia in disimpegno e Vlahovic serve Eysseric solo a porta vuota per il facile tocco in rete. La Fiorentina si risolleva e sorpassa anche i rivali diretti in classifica. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.