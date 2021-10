VIDEO – Fiorentina-Spezia 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Spezia, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



LA GRANDE RISPOSTA – Fiorentina-Spezia 3-0 nell’undicesima giornata di Serie A. Show di Dusan Vlahovic e la Fiorentina ritrova la vittoria dopo lo stop nell’infrasettimanale con la Lazio. L’attaccante dimostra di non aver assolutamente subito la questione del rinnovo di contratto saltato e con una tripletta rilancia i viola. Come contro il Cagliari domenica scorsa è un rigore dato dal VAR per fallo di mano su corner a sbloccare il risultato: stavolta di Emmanuel Gyasi. L’arbitro, richiamato al monitor, non può far altro che assegnarlo e Vlahovic torna dal dischetto per fare 1-0 al 44′. La settimana scorsa a batterlo era stato Cristiano Biraghi. Prima del riposo sempre il serbo con un gran tiro chiama Ivan Provedel alla gran parata. Al 62′ colpo di tacco di Riccardo Saponara per Alvaro Odriozola, assist al centro per Vlahovic e colpo da biliardo per il raddoppio. Splendida l’azione che porta la Fiorentina sul 2-0, Spezia al tappeto. La giocata per il tris non è da meno: al 74′ a crossare basso è José Maria Callejon, Vlahovic si inserisce sul primo palo e anticipa un avversario per chiudere i conti. Seconda tripletta in quest’anno solare: l’ultimo a esserci riuscito in maglia viola era Gabriel Omar Batistuta.

Video con gli highlights di Fiorentina-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.