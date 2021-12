VIDEO – Fiorentina-Sassuolo 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sassuolo, anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DUE GOL RIPRESI – Fiorentina-Sassuolo 2-2 nell’anticipo mattutino della diciottesima giornata di Serie A. Nonostante un ottimo primo tempo e una superiorità numerica il Sassuolo non riesce a portare a casa i tre punti. Splendida la giocata che porta al vantaggio al 32′, con discesa di Davide Frattesi e assist per Gianluca Scamacca che con un destro perfetto incrocia dal limite nel palo lontano. Ancor più pregevole l’azione, tutta in velocità, per l’assist di Giacomo Raspadori verso Frattesi: sinistro e 0-2 al 37′. Prima dell’intervallo è fenomenale Andrea Consigli per salvare su Nikola Milenkovic e Lucas Torreira. Sembra stregata la giornata per la Fiorentina, ma al 51′ Torreira e recupera e serve Dusan Vlahovic per il mancino che accorcia le distanze. Dieci minuti dopo il pareggio: tiro respinto di Giacomo Bonaventura, poi Jeremy Toljan mura Vlahovic ma serve un involontario assist a Torreira per il 2-2. Poco dopo Cristiano Biraghi, già ammonito, sbraccia su Domenico Berardi: secondo giallo con la Fiorentina furiosa, Sassuolo con l’uomo in più. I neroverdi però non ne approfittano e nel finale si accontentano.

Video con gli highlights di Fiorentina-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.