VIDEO – Fiorentina-Sassuolo 1-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sassuolo, match della ventinovesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-3. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DISASTRO VIOLA – Fiorentina-Sassuolo 1-3 nella ventinovesima giornata di Serie A. Per la terza giornata di fila il Sassuolo segna tre gol, e stavolta riescono a vincere. Roberto De Zerbi stravolge la formazione in attacco e la mossa gli dà grandi frutti, perché decidono proprio le novità. Un intervento in scivolata di Gaetano Castrovilli su Filip Djuricic causa un calcio di rigore, che Grégoire Defrel trasforma al 24′. Ancora lo stesso asse raddoppia undici minuti dopo: gran verticalizzazione di Djuricic a pescare Defrel in area e doppietta del francese. German Pezzella colpisce il palo di testa su punizione, per la Fiorentina non è serata. Lo dimostra anche Castrovilli, che completa la sua partita horror addormentandosi in area, Mert Muldur gli scippa il pallone e in precario equilibrio firma il tris al 61′. In chiusura Patrick Cutrone di testa accorcia, ma è troppo tardi: per lui si tratta del primo gol in questo campionato. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.