VIDEO – Fiorentina-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sassuolo, match della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi.



RIPRESA A METÀ – Fiorentina-Sassuolo 1-1 nella dodicesima giornata di Serie A. La Fiorentina, in ritiro a tempo indeterminato dopo la sconfitta di Bergamo, quantomeno stavolta non perde. I viola approcciano discretamente la gara, ma sono puniti alla prima chance concessa al Sassuolo: gran filtrante di Domenico Berardi e l’ex mancato Hamed Junior Traoré prende il tempo a tutti e di destro firma lo 0-1 al 13′. Poco dopo è Berardi ad avere la palla del raddoppio, ma manda alto il tap-in. Sussulto gigliato, grazie a Manuel Locatelli che entra fuori tempo e colpisce in pieno Franck Ribéry: rigore evidente, che trasforma Dusan Vlahovic. Il serbo era stato l’ultimo attaccante della Fiorentina ad andare a bersaglio, addirittura il 3 ottobre contro la Sampdoria. Nella ripresa il Sassuolo prova a tornare avanti, ma si ferma a una traversa di Pedro Obiang dal limite. Andrea Consigli, in un momento di grazia, dice invece no a un tiro di Gaetano Castrovilli destinato all’incrocio. E con Ribéry che prende la traveras dopo una splendida giocata in area si esauriscono le speranze viola di ritrovare i tre punti che mancano da oltre cinquanta giorni. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.