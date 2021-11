VIDEO – Fiorentina-Sampdoria 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sampdoria, anticipo della quindicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



RIBALTATA IN 22′ – Fiorentina-Sampdoria 3-1 nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. La Fiorentina va sotto in casa ma capovolge la situazione già dal primo tempo. La Sampdoria si illude al quarto d’ora di gioco, quando un cross dalla destra di Antonio Candreva pesca in area Manolo Gabbiadini che di testa batte Pietro Terracciano. Reazione quasi immediata, al 23′ cross basso di Riccardo Sottil e José Maria Callejon irrompe sul secondo palo per spingere in rete nell’area piccola. Primo gol dello spagnolo in questa Serie A, col suo marchio di fabbrica ai tempi del Napoli. Match già ribaltato al 32′, quando su traversone di Giacomo Bonaventura è Dusan Vlahovic a colpire di test in piena area. Poi al 45′ Sottil sfrutta un rimpallo in area su conclusione da sinistra e da due passi mette dentro, sfruttando a pieno la chance avuta da parte di Vincenzo Italiano. Ripresa di gestione per la Fiorentina, con lo stesso Sottil che in contropiede in campo aperto manca la doppietta mandando a lato col destro. Allo scadere potrebbe accorciare Candreva, servito da Morten Thorsby, lo mura Terracciano tenendo il 3-1.

Video con gli highlights di Fiorentina-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.