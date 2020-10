VIDEO – Fiorentina-Sampdoria 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Valerio Verre Fiorentina-Sampdoria

Fiorentina-Sampdoria, anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SBLOCCATI ALLA FINE – Fiorentina-Sampdoria 1-2 nell’anticipo della terza giornata di Serie A. La Sampdoria riesce a levare lo zero dalla classifica e manda in grosse difficoltà la Fiorentina. Iniziano meglio i viola, ma Christian Kouamé si divora l’1-0 a porta vuota. Così gli ospiti crescono e vanno a un passo dal vantaggio con una carambola sulla quale Gaetano Castrovilli rischia l’autogol: lo salva la traversa. Il risultato si sblocca al 42′, trattenuta troppo vistosa di Federico Ceccherini su Fabio Quagliarella e rigore che trasforma lo stesso centravanti blucerchiato. Nella ripresa Antonio Candreva va vicino al gol, glielo nega l’incrocio dei pali. La Fiorentina ottiene il pareggio al 72′, un tiro tentato da Nikola Milenkovic si trasforma in assist per Dusan Vlahovic che raccoglie in area e batte Emil Audero. Morten Thorsby riporterebbe avanti la Sampdoria subito dopo, ma riceve palla di mano da Lorenzo Tonelli: il VAR annulla, senza grosse proteste. Il gol vero arriva all’83’, con un lancio di Audero che pesca il subentrato Valerio Verre in posizione regolare, splendido pallonetto a scavalcare Bartlomiej Dragowski e i tre punti vanno a Genova. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.