VIDEO – Fiorentina-Sampdoria 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Sampdoria, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



BASTA UN GOL – Fiorentina-Sampdoria 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina definisce il primo incrocio ai quarti di finale: sfiderà il Torino, che ieri ha battuto il Milan. Eppure la prima occasione è della Sampdoria, con una girata di Tomas Rincon a seguito di una palla inattiva che si infrange sulla traversa. Dal possibile 0-1 si passa all’1-0, al 25′ con una mischia in area risolta da una conclusione al volo di Antonin Barak. Per il ceco è il miglior modo di ripagare la fiducia di Vincenzo Italiano, che non sempre l’ha schierato titolare dal suo arrivo dal Verona. Al 38′ raddoppierebbe Luka Jovic, ma la sua bella giocata sul centro-sinistra non vale: è in fuorigioco. Nella ripresa non arrivano altri gol, con la Sampdoria che ci prova ma senza lo spunto vincente. A un minuto dal 90′ rimane anche in dieci, per l’espulsione di Jeison Murillo (doppia ammonizione).

Video con gli highlights di Fiorentina-Sampdoria dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.