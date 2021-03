VIDEO – Fiorentina-Parma 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Photo 196141210

Fiorentina-Parma, match della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



OTTOVOLANTE – Fiorentina-Parma 3-3 nella ventiseiesima giornata di Serie A. Rocambolesco pareggio al Franchi, che (forse) salva la panchina di Cesare Prandelli. È di Lucas Martinez Quarta il primo gol del match, al 28′ su cross di Erick Pulgar con uno stacco imperioso. Primo centro in Serie A per l’argentino, ma quattro minuti dopo rovina tutto Pulgar prendendo la palla di mano: rigore. Trasforma Juraj Kucka, come al solito perfetto dagli undici metri. Un altro difensore riporta avanti la Fiorentina, Nikola Milenkovic dopo un colpo di testa di German Pezzella smanacciato da Luigi Sepe. Il secondo pareggio del Parma è al 72′, con un cross da destra sul quale Jasmin Kurtic, dimenticato da Kévin Malcuit, tocca quanto basta. Martinez Quarta sfiora la doppietta con un destro a giro sulla traversa, ma incredibilmente al 90′ va avanti il Parma con Valentin Mihaila, su cross basso di Roberto Inglese. Sembra fatta, ma i gialloblù difendono malissimo e al 94′ su azione insistita Pezzella crossa e Simone Iacoponi fa autogol. Carambola sfortunatissima sul capitano dei ducali, che restano ancora ben lontani dal quartultimo posto. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Parma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.