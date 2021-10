VIDEO – Fiorentina-Napoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Napoli, posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SEMPRE IN TESTA – Fiorentina-Napoli 1-2 nel posticipo pomeridiano della settima giornata di Serie A. Il Napoli stavolta effettua una rimonta, rispetto a giovedì in Europa League, e rimane a punteggio pieno. La Fiorentina si illude al 28′: corner da sinistra, girata di Dusan Vlahovic e a centro area col destro mette dentro Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino rovina tutto undici minuti dopo, quando commette fallo su Victor Osimhen concedendo un rigore. Dal dischetto Bartlomiej Dragowski para il tiro di Lorenzo Insigne e pure la ribattuta, ma sulla terza conclusione stavolta di Hirving Lozano non può far nulla. Proteste viola per un contrasto fra Insigne e Dragowski sul secondo tentativo, ma il VAR non interviene. Prima dell’intervallo Osimhen prova a segnare, con una rovesciata di poco a lato. La rimonta si completa al 50′: punizione di Piotr Zielinski, parte da dietro Amir Rrahmani e di testa fa 1-2. Il Napoli gestisce il resto della ripresa sfiorando più volte il tris, mentre la Fiorentina non ne ha più.

