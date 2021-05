VIDEO – Fiorentina-Napoli 0-2, Serie A: gol e highlights della partita

CONTROSORPASSO – Fiorentina-Napoli 0-2 nell’anticipo mattutino della trentasettesima giornata di Serie A . Il Napoli , seppur con qualche difficoltà, riesce a passare a Firenze e torna davanti alla Juventus nella corsa Champions League . Primo tempo complicato per gli azzurri, con una traversa colpita da Lorenzo Insigne su punizione. La Fiorentina , già salva da mercoledì, segna col solito Dusan Vlahovic ma è fuorigioco. A inizio ripresa l’episodio che decide il match: su cross da destra Nikola Milenkovic si disinteressa del pallone e trattiene Amir Rrahmani , che cade a terra. L’arbitro Rosario Abisso , come spesso gli accade, non vede nulla ma il VAR segnala il fallo e lui dà rigore, espellendo poi Bartlomiej Dragowski (portiere della Fiorentina, ma in panchina) per proteste. Dal dischetto Insigne si fa parare il tiro da Pietro Terracciano , ma segna sulla ribattuta: 0-1 al 56′. Passano undici minuti e il numero 24 serve Piotr Zielinski , che calcia di sinistro dal limite trovando la netta deviazione di Lorenzo Venuti : autogol. Finale in scioltezza per gli azzurri, che si riprendono il punto di vantaggio e sono padroni del proprio destino: all’ultima il Verona . Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Napoli dal canale YouTube “Innova”.

