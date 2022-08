VIDEO – Fiorentina-Napoli 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Fiorentina-Napoli, match della terza giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



NULLA DI FATTO – Fiorentina-Napoli 0-0 nella terza giornata di Serie A. Il Napoli poteva diventare l’unica squadra a punteggio pieno, invece non va oltre il pari. Al 24′ la Fiorentina va vicina al gol: tiro di Riccardo Sottil che Alex Meret non trattiene, subentra Giacomo Bonaventura sul cui sinistro una deviazione manda il pallone sul fondo. In chiusura di primo tempo Pierluigi Gollini respinge su Hirving Lozano, raccoglie Victor Osimhen che segna ma è in fuorigioco. Il messicano al 51′ si mangia lo 0-1 su cross di Khvicha Kvaratskhelia, mandando a lato di testa da ottima posizione sul secondo palo. All’esordio con la Fiorentina, Antonin Barak al 63′ riceve sulla destra, salta un uomo e col sinistro sfiora il palo e quello che sarebbe stato un debutto perfetto con gol. Entra anche Giacomo Raspadori, pure lui alla prima con la nuova maglia, che al 74′ impegna Gollini con una conclusione dal limite bloccata a terra. Ci riprova otto minuti dopo: bel sinistro, il portiere viola si distende e devia in campo. Terzo 0-0 di fila per la Fiorentina contando anche l’UEFA Europa Conference League.

Video con gli highlights di Fiorentina-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.