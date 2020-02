VIDEO – Fiorentina-Milan 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Milan, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



FREGATI ALLA FINE – Fiorentina-Milan 1-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Il Milan frena nella rincorsa europea. Avanti di un gol e di un uomo, si fa raggiungere dalla Fiorentina (che improvvisamente si sveglia in dieci) quando sembrava in controllo. Nel primo tempo segna Zlatan Ibrahimovic, ma al momento dello stop sfiora col braccio sinistro e il VAR porta ad annullare la rete. A inizio ripresa fuori Gianluigi Donnarumma per infortunio, dentro Asmir Begovic subito impegnato da un colpo di testa di Federico Chiesa. È invece buono il gol al 56′, quando su cross per nessuno Martin Caceres effettua un folle controllo di petto in area, German Pezzella si addormenta e Ante Rebic, complice anche una deviazione, porta in vantaggio il Milan con il più classico dei gol dell’ex. Al 62′ Dalbert Henrique sgambetta Ibrahimovic lanciato a rete, Gianpaolo Calvarese ammonisce ma il VAR interviene e diventa espulsione (fallo con chiara occasione da gol). Nonostante ciò la Fiorentina si sveglia: entra l’altro ex Patrick Cutrone e a cinque minuti dalla fine si procura un rigore, a contrasto con Alessio Romagnoli. Lo stesso numero 63 chiede di battere, ma c’è lo specialista Erick Pulgar e non sbaglia nonostante il tocco di Begovic. Nel recupero lo stesso portiere bosniaco salva su Caceres, evitando il ribaltone completo. Ma il punto a fine partita soddisfa molto di più la Fiorentina che il Milan. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.