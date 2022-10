VIDEO – Fiorentina-Lazio 0-4, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Lazio, posticipo della nona giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi.



IL COLPACCIO – Fiorentina-Lazio 0-4 nel posticipo della nona giornata di Serie A. La Lazio straripa nel finale e a Firenze ottiene un successo larghissimo che la porta nella zona alta della classifica. Ad aprire le marcature è l’ex Matias Vecino, che all’11’ di testa sul primo palo raccoglie un angolo da sinistra e mette dentro. Primo gol in campionato per l’ex Inter in biancoceleste, non esulta ricordando il suo passato viola. Gran palla di Sergej Milinkovic-Savic al 25′ dalla destra, a Mattia Zaccagni basta coordinarsi e toccare di testa per superare ancora Pietro Terracciano. La Fiorentina ha diverse occasioni per rimettersi in partita, ma è ben poco concreta al momento del tiro. Sfiora il tris Ciro Immobile a inizio ripresa, con una botta potente sulla traversa. Lo 0-3 è rinviato all’85’, con una perfetta combinazione dove Pedro tocca per Immobile, assist con tunnel a Nikola Milenkovic per Luis Alberto e rigore in movimento dello spagnolo da subentrato. Nel primo dei sei minuti di recupero arriva l’atteso gol di Immobile, che fa quello che vuole in area di rigore.

Video con gli highlights di Fiorentina-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.