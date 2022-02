VIDEO – Fiorentina-Lazio 0-3, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Lazio, anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



TRIS NELLA RIPRESA – Fiorentina-Lazio 0-3 nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Serie A. La Lazio fa quello che è mancato all’Inter nel derby: chiudere una partita dominata dopo aver segnato il vantaggio. I biancocelesti concretizzano al meglio un’ottima prova e battono 0-3 la Fiorentina, nella prima per i viola dopo la cessione di Dusan Vlahovic. Già nel primo tempo la squadra di Maurizio Sarri va più volte vicina al gol, negato solo da Pietro Terracciano in un paio di circostanze. Al 52′ però gran palla di Mattia Zaccagni per Sergej Milinkovic-Savic, piatto centrale e Lazio avanti. Daniele Orsato si inventa un rigore per la Fiorentina, con Gaetano Castrovilli che si getta addosso a Luiz Felipe, ma ci vogliono pochi secondi per revocarlo col VAR. A venti minuti dal termine Ciro Immobile va via alla difesa viola, si presenta davanti a Terracciano e stavolta lo batte per il raddoppio. Poi all’81’ è autogol di Cristiano Biraghi, un maldestro tentativo di salvare sulla linea un tocco di Immobile che ancora nell’uno contro uno con Terracciano stavolta l’aveva saltato spostandosi sulla sinistra. Piove sul bagnato per la Fiorentina, con Lucas Torreira espulso subito dopo per proteste (doppio giallo). E nel finale Toma Basic potrebbe far poker ma Terracciano glielo nega e sulla ribattuta manda fuori. La Lazio aggancia la Roma al sesto posto con trentanove punti e stacca proprio la Fiorentina.

Video con gli highlights di Fiorentina-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.