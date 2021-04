VIDEO – Fiorentina-Juventus 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Juventus, match della trentatreesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



CHAMPIONS LEAGUE A RISCHIO – Fiorentina-Juventus 1-1 nella trentatreesima giornata di Serie A. La Juventus stecca ancora e adesso deve guardarsi le spalle perché rischia seriamente la qualificazione in Champions League. Sfortunata la Fiorentina, che con un destro da venticinque metri di Erick Pulgar colpisce il palo. Al 26′ serie di contrasti in area, Adrien Rabiot tocca col braccio: l’arbitro, richiamato dal VAR, assegna un rigore che Dusan Vlahovic trasforma tre minuti dopo col cucchiaio. La reazione bianconera è con Aaron Ramsey, ma il tocco di punta del gallese esce di poco. Incredibile però il pareggio al 46′, con Alvaro Morata che si libera di un avversario e con un gran sinistro a giro sorprende Bartlomiej Dragowski che tocca sul palo senza impedire che entri. Su una punizione di Juan Guillermo Cuadrado esce a vuoto Dragowski, ma la deviazione di Giorgio Chiellini non trova nessuno. Il punto alla fine scontenta tutti: la Fiorentina ha ora solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.