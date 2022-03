VIDEO – Fiorentina-Juventus 0-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Juventus, match di andata delle semifinali di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



UNA FORTUNA ALLUCINANTE – Fiorentina-Juventus 0-1 nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. La Juventus riesce a vincere praticamente senza attaccare e soprattutto senza sapere come. Si deve mangiare le mani la Fiorentina, per il suicidio sportivo che spiana la strada ai bianconeri verso la finale. Un errore di Mattia Perin in avvio regala palla a Giacomo Bonaventura, che a porta vuota non scarta il gentile omaggio e manda alto. Poi inizia lo show di Jonathan Ikoné, devastante finché non tira: ci prova la prima volta in diagonale, palla a lato. A inizio ripresa il francese ex Lille è lanciato in contropiede, corsa e ingresso in area con dribbling a saltare Mattia De Sciglio, ma quando il più sembra fatto il suo tiro finisce sul palo. L’unica conclusione in porta della Juventus è del fischiatissimo ex Dusan Vlahovic, un pallonetto salvato dal portiere della Fiorentina Pietro Terracciano. I viola restano molto più pericolosi, ma non riescono a sfondare nonostante diverse occasioni. E nel primo dei due minuti di recupero pagano: Adrien Rabiot serve l’altro ex Juan Guillermo Cuadrado, cross da destra per nessuno ma Nikola Milenkovic buca l’intervento e Lorenzo Venuti segna un involontario quanto goffo e terrificante autogol. Pesantissimo, perché in Coppa Italia vale ancora la regola del gol doppio in trasferta.

Video con gli highlights di Fiorentina-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.