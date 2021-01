VIDEO – Fiorentina-Inter 1-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Vidal

Fiorentina-Inter, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2 dopo i tempi supplementari: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



E FINALMENTE! – Fiorentina-Inter 1-2 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale di Coppa Italia. Ci vogliono centodiciannove minuti, ma alla fine l’Inter riesce a ottenere la qualificazione. Al 37′ tiro di Christian Eriksen respinto corto da Pietro Terracciano, che poi entra duro su Alexis Sanchez appena dopo il tiro sul palo del cileno. L’arbitro, richiamato dal VAR, assegna rigore e Arturo Vidal realizza il suo primo gol in nerazzurro. Due minuti dopo l’esecuzione, al 42′, rigore per la Fiorentina ma è sulla palla l’intervento di Milan Skriniar: il VAR cambia di nuovo decisione, correttamente. Pareggio viola rimandato al 57′, triplo rimpallo in area a favorire Christian Kouamé per una splendida battuta sotto la traversa. Si va ai tempi supplementari, anche perché Lautaro Martinez (sullo 0-1) e Alexis Sanchez (a dieci minuti dalla fine) si divorano due occasioni non troppo difficili. Un tiro-cross di Ivan Perisic deviato colpisce la traversa, Inter molto sfortunata e Fiorentina che non attacca quasi più. Il protagonista diventa Pietro Terracciano, che diventa decisivo in un paio di circostanze per salvare il risultato. Ma al 119′ non può nulla, quando Nicolò Barella pesca Romelu Lukaku che di testa scaccia la maledizione del Franchi. Vittoria fondamentale e all’ultimo respiro, ai quarti sarà derby col Milan. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.