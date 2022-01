VIDEO – Fiorentina-Genoa 6-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Genoa, posticipo della ventiduesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 6-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



SHOW DI GOL – Fiorentina-Genoa 6-0 nel posticipo della ventiduesima giornata di Serie A. La Fiorentina gioca a tennis contro un Genoa sempre più in difficoltà. Nemmeno l’esonero di Andriy Shevchenko, con la squadra affidata all’ex giocatore Abdoulay Konko, risolleva i rossoblù che restano penultimi. Eppure la prima chance è di Manolo Portanova addirittura da centrocampo, alto di poco. Poi però al 10’ Silvan Hefti entra male su Riccardo Saponara: l’arbitro fa proseguire ma al VAR non può far altro che dare rigore. Dusan Vlahovic fa il cucchiaio, Salvatore Sirigu intuisce e para. Il portiere ferma Vlahovic anche al 15’, ma sulla ribattuta segna Alvaro Odriozola e da lì inizia la goleada. Al 34’ cross di Cristiano Biraghi, di testa Giacomo Bonaventura si fa murare da Sirigu ma segna sulla respinta. Poi tocca proprio all’ex Inter Biraghi, al 42’ con una splendida punizione da venticinque metri per il tris. Vlahovic ha tanta voglia di segnare e lo fa in maniera spettacolare al 51’, con un tocco sotto a scavalcare Sirigu per farsi perdonare e salire a diciassette gol in questa Serie A. Biraghi si è già esaltato su punizione ma ci prende gusto e concede il bis al 69’: stavolta botta sul palo del portiere, pokerissimo. Il primo set lo chiude Lucas Torreira addirittura di testa al 77’, su cross del nuovo arrivato Jonathan Ikoné. Fiorentina che tiene il passo delle due romane e sale a quota 35, Genoa a -6 dalla salvezza e ora arriverà un nuovo allenatore, Bruno Labbadia.

Video con gli highlights di Fiorentina-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.