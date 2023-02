VIDEO – Fiorentina-Empoli 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Empoli, match della ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PARI CON RAMMARICO – Fiorentina-Empoli 1-1 nella ventitreesima giornata di Serie A. Nel derby toscano l’Empoli sogna la vittoria ma alla fine si deve accontentare di un punto. La Fiorentina si fa male da sola al 28′, con palla persa in uscita da Sofyan Amrabat e assist di Francesco Caputo per la battuta vincente di Nicolò Cambiaghi (con Pietro Terracciano non proprio perfetto). Il portiere viola fa invece meglio al 40′, quando nega lo 0-2 a Caputo nell’uno contro uno. Anche Amrabat prova a riscattarsi, ma al 55′ manda alto un tiro dal limite. Guglielmo Vicario compie la prima grande parata del pomeriggio al 67′, su una conclusione acrobatica di Giacomo Bonaventura. A cinque minuti e mezzo dal 90′ va via bene Dodò a destra, cross sulla traversa e tap-in di testa di Arthur Cabral per l’1-1. Lo stesso Cabral al 92′ tenta la doppietta con una botta potente, ma Vicario lo mura e blinda il punto dell’Empoli.

Video con gli highlights di Fiorentina-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.