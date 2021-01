VIDEO – Fiorentina-Crotone 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Crotone, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IL RISCATTO – Fiorentina-Crotone 2-1 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Fiorentina si risolleva dopo i sei gol incassati a Napoli domenica scorsa. Dopo venti minuti tunnel di Gaetano Castrovilli a Koffi Djidji, assist per Martin Caceres fermato da Arkadiusz Reca ma raccoglie Giacomo Bonaventura che stoppa di petto e con un destro al volo firma lo strepitoso 1-0. Il raddoppio arriva al 32′, con un’altra gran giocata di Castrovilli che si libera bene e serve Franck Ribéry, il cui assist di prima intenzione libera Dusan Vlahovic per il tap-in vincente. Nuova ottima azione corale dei viola. Il Crotone accorcia al 66′, con un cross di Pedro Pereira sul quale Caceres buca e di testa Simy infila sul primo palo. Ma i calabresi, vittoriosi 4-1 domenica scorsa, non riescono a evitare il KO. Anzi, nel finale sfiora il tris Erick Pulgar su suggerimento dell’altro subentrato Borja Valero. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Crotone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.