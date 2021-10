VIDEO – Fiorentina-Cagliari 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Cagliari, match della nona giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



IL RILANCIO – Fiorentina-Lazio 3-0 nella nona giornata di Serie A. La Fiorentina si riprende dopo due sconfitte di fila e impedisce al Cagliari di risollevarsi. Un tocco di mano di Keita Baldé Diao in area dopo venti minuti porta il VAR a richiamare l’arbitro: rigore e giallo. Dal dischetto dovrebbe andare Dusan Vlahovic, ma dopo quanto successo nelle ultime settimane con la rottura col club sul rinnovo c’è una discussione sul pallone e alla fine tira Cristiano Biraghi: palla da una parte e portiere dall’altra, 1-0 al 21′. Sfiora un gol bellissimo Riccardo Saponara, con un destro a giro in pieno sul palo. Al 42′ però sempre Saponara va via sulla sinistra in campo aperto, è altruista e rinuncia alla rete per far segnare Nicolas Gonzalez. Il Cagliari viene del tutto abbattuto al 49′, con una splendida punizione di Vlahovic dai venticinque metri. Palla sotto la traversa, e l’attaccante serbo prova a riprendersi Firenze dopo i tanti fischi. Sempre da calcio piazzato Vlahovic tenta la doppietta: palla a lato non di molto.

Video con gli highlights di Fiorentina-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.