VIDEO – Fiorentina-Cagliari 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Fiorentina-Cagliari match della trentunesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 0-0. Questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



NESSUN VINCITORE – Fiorentina-Cagliari 0-0 nella trentunesima giornata di Serie A. Nessun gol al Franchi, per la prima partita che finisce a reti inviolate dopo il lockdown. In realtà uno lo segnerebbe Giovanni Simeone, ma l’attaccante argentino (ex del pomeriggio) parte in leggerissimo fuorigioco sul lancio di Charalampos Lykogiannis: l’assistente segnala dopo la marcatura, il VAR conferma. La Fiorentina prende un clamoroso palo interno con Alfred Duncan, sfortunato nell’effetto a uscire del suo sinistro, in chiusura di primo tempo si salva Alessio Cragno con un gran intervento su Franck Ribéry e con la ribattuta lenta di Lorenzo Venuti salvata da Ragnar Klavan in piena area piccola. A inizio ripresa miracolo di Bartlomiej Dragowski, che evita lo 0-1 a Nahitan Nandez liberato solo davanti alla porta. Ottimo momento ospite, poi i viola si risistemano coi cambi, Christian Kouamé impegna Cragno di testa. Nel recupero è il Cagliari a rischiare: su angolo prolungato da Patrick Cutrone non riesce Martin Caceres a segnare, col pallone che gli finisce fra le gambe e scivola lateralmente. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.