VIDEO – Fiorentina-Bologna 4-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Bologna, match della trentasettesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-0. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



TUTTO NELLA RIPRESA – Fiorentina-Bologna 4-0 nella trentasettesima giornata di Serie A. La Fiorentina dilaga contro il Bologna nella ripresa e raggiunge il decimo posto in classifica. Il primo tempo finisce a reti inviolate, passano due minuti e mezzo dopo l’intervallo e Dalbert Henrique pesca Federico Chiesa sulla zona del dischetto del rigore, il cui tiro deviato da Gary Medel supera Lukasz Skorupski. Al 54’ il raddoppio, con una giocata personale di Chiesa che si vede il primo tiro respinto da Skorupski ma segna sulla ribattuta. La Fiorentina sfrutta il fatto che gli ospiti spariscono dal campo e trova il tris al 74’, con la difesa rossoblù che non rinvia da corner e Nikola Milenkovic, dal limite dell’area piccola, che ne approfitta per la girata vincente. Ancora Chiesa, a un minuto e mezzo dalla fine, parte da sinistra e si accentra: splendido destro a giro nel palo lontano e tripletta. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.