VIDEO – Fiorentina-Bologna 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Bologna, anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



PIÙ PALI CHE GOL – Fiorentina-Bologna 1-0 nell’anticipo mattutino della ventinovesima giornata di Serie A. Il Bologna si ferma ai legni, la Fiorentina no e alla fine vince. Passano appena dodici secondi, scivola Alvaro Odriozola e lascia la palla in area a Roberto Soriano, che scavalca il portiere ma colpisce la traversa. Al 40′ invece un filtrante pesca Riccardo Orsolini in posizione centrale, l’attaccante si invola verso l’area e salta Pietro Terracciano ma il suo sinistro si stampa sul palo. E sull’azione seguente il Bologna paga, perché Kevin Bonifazi già ammonito si allunga il pallone e colpisce Lucas Torreira: secondo giallo inevitabile. In undici contro dieci la Fiorentina gestisce meglio la ripresa, potendo contare su più spazi. Proprio Torreira, con un bel destro da fuori, colpisce il palo interno con rimpallo in campo. Al 70′ però il match si sblocca: Gaetano Castrovilli dal fondo riesce a toccare al centro, nell’area piccola tocca ancora Torreira e in qualche modo, in maniera sporca, fa 1-0. Un gol in parte rocambolesco, ma quanto vale per dare i tre punti ai viola a sei giorni dall’Inter.

Video con gli highlights di Fiorentina-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.