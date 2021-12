VIDEO – Fiorentina-Benevento 2-1, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Fiorentina-Benevento, match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



DI MISURA – Fiorentina-Benevento 2-1 nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. La Fiorentina affronterà il Napoli agli ottavi, in quello che presumibilmente sarà l’incrocio principale del prossimo turno. I viola vanno avanti al 19′: corner da destra, sponda di Igor e colpo di testa dell’altro centrale Nikola Milenkovic. Serve poi però l’intervento di Antonio Rosati, di fatto terzo portiere gigliato, che per tre volte nel primo tempo nega il pareggio al Benevento. Parate provvidenziali, che permettono alla Fiorentina di andare al riposo sopra. Fa invece meno bene Nicolò Manfredini, portiere ospite, non trattenendo un tentativo di Riccardo Sottil al 47′ e permettendo così all’esterno di raddoppiare. Quattro minuti dopo bella azione ospite, Marco Sau crossa e Gabriele Moncini in scivolata accorcia. Il Benevento ci crede e ha anche qualche occasione per pareggiare, ma Rosati continua a sventare tutto. Fiorentina in affanno, con Erick Pulgar che entra e chiede il cambio dopo dodici minuti per un nuovo infortunio, ma alla fine passa lo stesso.

Video con gli highlights di Fiorentina-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.