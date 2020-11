VIDEO – Fiorentina-Benevento 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Cesare Prandelli Fiorentina

Fiorentina-Benevento, anticipo dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



FA FLOP AL RITORNO – Fiorentina-Benevento 0-1 nell’anticipo mattutino dell’ottava giornata di Serie A. Dopo dieci anni il ritorno di Cesare Prandelli alla Fiorentina è molto deludente. Al Franchi passa il Benevento, che riscatta così la pesante sconfitta prima della sosta con lo Spezia. Il primo tempo è inguardabile: di occasioni da gol non se ne vedono. C’è però un infortunio per Franck Ribéry, costretto al cambio in chiusura dopo un contrasto con Pasquale Schiattarella. Il disastro viola si concretizza al 52′, quando Cristiano Biraghi controlla male un rinvio (non perfetto) di Bartlomiej Dragowski: Roberto Insigne gli scippa il pallone e serve Riccardo Improta, che di destro rasoterra infila l’angolino basso. Gianluca Lapadula, dopo l’esordio col Perù, subentra e sfiora il raddoppio su punizione: Dragowski alza sopra la traversa. Nel finale, però, a parte una chance per Dusan Vlahovic sono gli ospiti ad andare più vicini allo 0-2 che i viola all’1-1. E il cambio di passo rispetto a Giuseppe Iachini non c’è. Di seguito il video con la sintesi di Fiorentina-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.