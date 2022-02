VIDEO – Fiorentina-Atalanta 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Atalanta, anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



ANCORA CONTESTATA – Fiorentina-Atalanta 1-0 nell’anticipo mattutino della ventiseiesima giornata di Serie A. Come nella partita di due settimane fa in Coppa Italia è furia Atalanta per la valutazione di un fuorigioco che costa un gol. Nella Fiorentina prova di rilancio per Nicolas Gonzalez, che di testa impegna il connazionale Juan Musso. Un regalo della difesa viola lancia Teun Koopmeiners, lo ferma il rientrante Bartlomiej Dragowski nell’uno contro uno. È splendida la giocata che porta avanti i gigliati: al 56′ assist d’esterno di Gonzalez, controllo e tiro a centro area di Krzysztof Piatek. Poi il fatto discusso: lancio lungo, Ruslan Malinovskyi parte in posizione regolare da dietro e col sinistro pareggia. Sarebbe l’1-1, ma per il VAR c’è un fuorigioco attivo di Hans Hateboer che influenza Nikola Milenkovic. La Fiorentina resta avanti, l’Atalanta non ci crede e paga per tutti Gian Piero Gasperini, espulso per proteste. Di occasioni vere e proprie non ce ne sono più, ma i bergamaschi non ci stanno.

Video con gli highlights di Fiorentina-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.