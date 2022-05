VIDEO – Finale di Coppa Italia 2022: la Juventus sfida (di nuovo) l’Inter

Juventus-Inter è l’evento calcistico del giorno. Si va in campo a Roma per la Finale di Coppa Italia, in una sorta di rivincita della Supercoppa Italiana. Di seguito il servizio di Sky TG 24

FINALE NELLA CAPITALE – Tutto pronto – o quasi – a Roma. L’Inter di Simone Inzaghi affronterà per la quarta e ultima volta in questa stagione la Juventus di Massimiliano Allegri, finora mai vincente. In palio la Coppa Italia 2021/22, primo trofeo nazionale riferito a questa stagione. Fischio d’inizio alle ore 21:00. Sale l’attesa per Juventus-Inter (vedi probabili formazioni).

