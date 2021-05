VIDEO IN – Festa scudetto Inter, i giocatori alla torre coi tifosi

L’Inter continua la festa scudetto. I giocatori si sono recati nella Torre 4 dello Stadio Giuseppe Meazza, per mostrare la coppa alzata al cielo in campo anche ai tifosi presenti fuori dall’impianto di San Siro. Ecco i video dall’inviato di Inter-News.it, Crescenzo Greco.

FESTA COL PUBBLICO – Erano mille dentro al Meazza e 4.500 fuori. Finalmente, per Inter-Udinese, i tifosi sono potuti tornare allo stadio (seppur in minima parte) e festeggiare a dovere lo scudetto. La festa è proseguita all’esterno, con la Curva Nord. La squadra, incluso lo staff tecnico (Antonio Conte compreso) e i vari dirigenti, dopo le celebrazioni in campo si sono spostati nella Torre 4 del Meazza, il posto più vicino ai tanti tifosi che si sono raccolti fuori. Di seguito i video, dall’inviato di Inter-News.it a San Siro Crescenzo Greco.